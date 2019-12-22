再過幾天就是聖誕節，要送給老婆、女友的禮物準備好了嗎？有位女網友在Dcard發文，表示如果送這個給女友當聖誕禮物，她可能會從滿心歡喜變成大發雷霆，連網友們看了也紛紛顫抖，「這完全就是一心求死」、「拿到絕對分手」。

原PO表示，「想必許多貼心男友們都曾為了各式各樣節日，要送女友禮物而傷透腦筋吧！」如果男友有天開竅似的送了香奈兒口紅都做禮物，做女友的都會心花怒放、開心到好想嫁給他，但是「當女友收到名牌口紅滿心歡喜，可是結果打開卻是USB...」，可能會變成人生最後一個聖誕節，「在此呼籲各位男性們自重，千萬不要欺騙你們可愛的小女友」。

以為收到香奈兒口紅，打開卻是USB....。(翻攝自 DCARD)

原PO表示，這個殺傷力應該比較小ㄧ點點點點。(翻攝自 DCARD)

對此，網友們紛紛留言，「這根本不是要過聖誕節，根本就是直接清明節接著過重陽節」、「我會想拿這個來送朋友欸」、「看到那個MAC 我就想好我的入獄照怎麼拍了」、「希望不要被男友看到這篇」。

(中時電子報)