◎菩提心湯圓 寒冬暖暖幸福

天氣冷颼颼，來一碗熱騰騰的紅豆湯圓，胃暖身也暖！位於台中市北區北平路上一家專賣冷熱飲的老店「菩提心」，外觀雖不起眼，但店內招牌紅豆迷你湯圓頗受好評，也是老台中人熟知的好滋味，尤其在寒冷冬天裡，店內人潮更熱絡，古早味的紅豆湯圓成為必點的人氣商品。

◎汐止窄巷鹹湯圓 每天現包現做

汐止中正老街市場內窄巷湯圓店，在地飄香超過30年，有手工鹹湯圓及甜湯圓，冷熱皆宜，尤其是湯圓用純糯米下去磨製，每天現包現做，冷颼颼的天氣來一碗鹹湯圓，吃完身體都變暖和。

◎榮記客家湯圓 新竹人首選

新竹市在地老字號飲食店「榮記客家湯圓」，創辦人吳周秋子堅持古法製作湯頭、豬油，絕不使用桶裝豬油，而其以自製豬油爆香肉末、蝦米、紅蔥頭、香菇，再加上韭菜、清菜及大骨湯，配上自製主角湯圓，這碗客家湯圓就是許多新竹人的首選。

◎香香手工湯圓 搭桂圓湯底絕配

冷颼颼寒流來襲，喝碗熱呼呼、甜滋滋、以桂圓為湯底的湯圓，是一大享受；高雄市吉林夜市「香香老牌八寶冰專賣店」，特有的手工湯圓是其中最夯的產品，以純糯米製成的湯圓吃起來Q彈軟綿，與桂圓湯底的香氣化為一體，在低溫的天氣裡通體舒暢。

◎這一家的湯圓 滿足挑剔味蕾

在寒冬裡吃上1碗熱呼呼的湯圓，不僅肚子有飽足感，身子更整個暖和起來，少許的花費就可得到大大的滿足，可說是普羅大眾隨手可得的小確幸，而如果想要找好吃又健康的湯圓，不妨到宜蘭市「彎豆冰」品嚐一下，無論是鹹甜大小，搭配店家熬煮的獨特湯頭，都會讓人大為讚許。

◎五彩繽紛湯圓 健康好滋味

花蓮縣玉里鎮知名臭豆腐旁，有間以全天然健康訴求為主打的「原飲」茶坊，除了各式茶類飲料外，其中溫呼呼的紅豆湯圓是店內的招牌，以各式水果製作而成的湯圓，五彩繽紛，好看又好吃，是寒冬夜裡溫暖人心的最佳甜品。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)