台鐵清晨一輛由樹林開往台東的402次太魯閣號列車，行經花連萬榮路段時，第一節車廂的一扇玻璃突然破裂，造成車廂內的旅客驚嚇，但人車均安，列車也準時平安抵達台東站，目前台鐵與鐵路警察局花連分局已經進行了解。

列車長表示，該車快到瑞穗站時，接獲旅客告知1車21號之座位旁車窗突然破裂，經其前往查看發現確實有破裂事實。經通報臺東李所長率員於列車進入臺東站時前往查證，發現該車窗破璃外層有不規則孔洞，內層完好，研判是列車高速行駛，道渣石揚起碰觸導致外層破裂。

台鐵局表示，目前造成車窗破裂狀況的原因不明，但整面破裂狀況但台鐵局強調，太魯閣號的車窗為雙層玻璃，沒有安全上的疑慮，鐵路警察也派員進行鑑識，另持續調閱沿線各站月臺監視器畫面釐清。目前研判，雖然發生事故路段有進行在進行施工，不排除有碎石擊中快速行進中的列車，但也不排除其他原因。

(中時電子報)