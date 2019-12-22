國民黨候選人韓國瑜今早到霞海城隍廟參拜，韓粉相當熱情，現場擠滿人潮。（游念育攝）

廟方管理員陳文文，熱情向韓國瑜告白說，「我打從心裡愛你」。（游念育攝）

2020大選進入倒數階段，今天正逢冬至，國民黨總統候選人韓國瑜今天輔選第一站來到台北市第二選區（大同、士林），幫國民黨立委候選人孫大千站台，兩人選在有百年歷史的霞海城隍廟參拜，韓粉一路放軍歌、高喊凍蒜，士氣高昂，城隍廟的香爐一早就「發爐」，韓粉直呼，「這象徵好兆頭，看來韓國瑜當選穩了。」

孫大千對上民進黨候選人何志偉，選情膠著，何志偉去年以47.76％得票率投入立委補選勝選，擊敗國民黨議員陳炳甫，外界評估，何志偉勤跑基層，一年來的努力贏得選民認同；孫大千則擁有網路聲量，加上擔任韓國瑜陣營大將，兩人實力雄厚，選情激烈。

韓國瑜前往霞海城隍廟參拜。(黃世麒攝)

韓國瑜前往霞海城隍廟參拜。(黃世麒攝)

今早韓國瑜到霞海城隍廟參拜，廟方管理員陳文文，熱情向韓國瑜告白說，「我打從心裡愛你」，甚至用英文說出「I Love you from the bottom of my heart」，讓韓國瑜聽了哈哈大笑，帶動現場歡樂氣氛。

韓國瑜說，北部迎城隍，南部北港媽祖，在霞海城隍廟參拜正好是冬至，冬至一到一洋就開始，天地之間的陽氣都揚起，象徵欣欣向榮選戰剩下20多天，盼台灣未來的政治能更親民，這才是基層人民所需要的，才是民主政治最可貴的一面。

孫大千說，選戰已進入最後決戰時刻，這是一場從頭到尾資源不對稱的選戰，但仍對選情有信心，相信庶民力量最後必能戰勝邪惡勢力，也因為對手害怕、恐懼，所以剩下的20幾天，一定會有更多的核彈丟過來，需要庶民夥伴的團結，才能改變命運，翻轉大同士林。

(中時 )