國民黨候選人韓國瑜今早到霞海城隍廟參拜,韓粉相當熱情,現場擠滿人潮。(游念育攝)

廟方管理員陳文文,熱情向韓國瑜告白說,「我打從心裡愛你」。(游念育攝)

2020大選進入倒數階段,今天正逢冬至,國民黨總統候選人韓國瑜今天輔選第一站來到台北市第二選區(大同、士林),幫國民黨立委候選人孫大千站台,兩人選在有百年歷史的霞海城隍廟參拜,韓粉一路放軍歌、高喊凍蒜,士氣高昂,城隍廟的香爐一早就「發爐」,韓粉直呼,「這象徵好兆頭,看來韓國瑜當選穩了。」

孫大千對上民進黨候選人何志偉,選情膠著,何志偉去年以47.76%得票率投入立委補選勝選,擊敗國民黨議員陳炳甫,外界評估,何志偉勤跑基層,一年來的努力贏得選民認同;孫大千則擁有網路聲量,加上擔任韓國瑜陣營大將,兩人實力雄厚,選情激烈。

韓國瑜前往霞海城隍廟參拜。(黃世麒攝)

今早韓國瑜到霞海城隍廟參拜,廟方管理員陳文文,熱情向韓國瑜告白說,「我打從心裡愛你」,甚至用英文說出「I Love you from the bottom of my heart」,讓韓國瑜聽了哈哈大笑,帶動現場歡樂氣氛。

韓國瑜說,北部迎城隍,南部北港媽祖,在霞海城隍廟參拜正好是冬至,冬至一到一洋就開始,天地之間的陽氣都揚起,象徵欣欣向榮選戰剩下20多天,盼台灣未來的政治能更親民,這才是基層人民所需要的,才是民主政治最可貴的一面。

孫大千說,選戰已進入最後決戰時刻,這是一場從頭到尾資源不對稱的選戰,但仍對選情有信心,相信庶民力量最後必能戰勝邪惡勢力,也因為對手害怕、恐懼,所以剩下的20幾天,一定會有更多的核彈丟過來,需要庶民夥伴的團結,才能改變命運,翻轉大同士林。

