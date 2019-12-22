攝影師王富生拍下南迴改的美照。（翻攝自林佳龍臉書）

你知道全台灣最長的公路是哪一條嗎？交通部長林佳龍稍早在臉書表示，「南迴公路改善工程」明日正式通車，因為道路拓寬、路線縮減，台9線將拱手讓出最長公路的寶座。

林佳龍在臉書發文表示，今天的答案是台⑨線。她北起台北忠孝東路，東經宜蘭、蘇花到台東，終至屏東楓港，全長474.3公里，開通後一直是全台最長的公路。

林佳龍說，不過，明天開始，台⑨線要把第一名讓給台①線了。不是台①（461公里）變長，而是台⑨線南端的「南迴公路改善工程」明天正式通車，道路不僅拓寬優化，路線更截彎取直，縮減了20公里的路程。

林佳龍指出，長度儘管儘管退居第二，南迴卻大幅增加了舒適性，更運用先進工法克服在林間、斷崖邊施工的困難，讓人嘆為觀止。過去十年來計畫推動、設計監造、施工執行、文史保育到在地關懷的工作夥伴，勞苦功高！明天的通車典禮，他／她們才是真正的主角。

(中時 )