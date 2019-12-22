理財作家周怡潔與丈夫郭益宏，3年前遭投資人指控鼓吹在美國買房投資，涉嫌詐欺，但檢調搜索周、郭住處時查扣大批香港保單，意外查出夫妻倆涉嫌違法兼賣香港安盛、保誠保險公司保單，台北地院因周、郭2人認罪，依違反《保險法》各判處2人徒刑5月，均可易科罰金15萬元。可上訴。

據了解，周怡潔曾就讀輔大設計科系，出版《小資賺千萬人脈理財術：學會人脈理財讓你加薪百萬》、《不窮忙，年輕夫妻的五堂千萬致富課》書籍，也常舉辦財商講座及相關活動，是知名理財作家。

2016年間，有投資人到北檢控告周怡潔、郭益宏等人詐欺，指控周女時常在臉書上張貼與老公出國的合照，鼓吹投資人在美國買房投資，涉嫌詐欺。檢方認為罪證不足，將周、郭等人不起訴。

不過，檢方偵辦期間，曾指揮調查局北機站搜索周怡潔及丈夫郭益宏住處，當場查扣大批香港保單及合約，查出周、郭未經主管機關核准，帶民眾赴香港簽約違法販售國外保單，起訴2人違反《保險法》。

判決指出，郭．周不具保險業務員資格，依法不得招攬保險，明知香港安盛、保誠保險公司未經金管會核准在台販售保險商品，竟於2014年至2015年間，在2人經營的「輕易豐盛」管理顧問公司，利用開設「輕易豐盛學苑」投資理財課程講座之機會，向投資人分享、介紹安盛、保誠保險商品。

郭、周共招攬4組客戶，購買安盛「真智珍寶儲蓄計劃」、保誠「雋陞」儲蓄保障計劃，保額共計63萬9223元美金，郭並陪同投資人前往香港簽約購買。

法官認為，郭、周均認罪，且無前科，依《保險法》非法招攬保險業務罪各判處有期徒刑5月，均可易科罰金15萬元。

(中時 )