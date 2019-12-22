補洞並不能治療蛀牙！牙科醫師指出，齲齒原因是因為口腔裡的細菌「生態失衡」了，如果小朋友一天3餐加上5次奶，夜晚還要再喝1次，等於整天都提供容易導致齲齒的細菌營養，光是補上蛀牙的窩洞，沒多久又會再次齲齒，甚至會越補越大洞。

兒童牙科醫學會今天舉辦學術研討會，新竹夢奇地牙醫診所兒童牙科醫師黃仲民表示，常收治幼童乳牙才剛長出來，就已經爛了一半以上的案例，都是因為沒有好的清潔習慣，導致口腔菌相失衡，成為易蛀牙的環境。

黃仲民指出，口腔當中有許多微生物，包含易導致齲齒發生的細菌以及不會導致齲齒的細菌，這些細菌在口腔內「和平共存」，以酸鹼平衡狀態維持牙齒的健康，一旦改變環境，導致細菌「生態失衡」，就會造成牙齒齲齒。

而造成酸鹼失衡最主要原因是糖分，黃仲民表示，根據瑞典學者研究，齲齒和飲食中的糖分有很大的關聯，研究依照口腔中數十種不同的細菌分別養在培養皿，並餵細菌吃葡萄糖，其中一組讓酸鹼值（pＨ）控制在中性7，結果一周後中性組的酸鹼值全數都在5.5以上。證實糖分是造成齲齒有高度相關。

黃仲民表示，吃含糖飲食時，糖分在口中代謝時會產生酸，若酸沒有移除，口腔的酸鹼值就會下降到到7以下，一旦掉到5.5以下，就會導致牙齒的硬組織被酸溶解。若長期都讓口腔維持在酸性環境，原本不耐酸的細菌會因為酸的環境而開始變得耐酸，且讓口腔環境變得越來越酸，就算沒吃東西，牙齒硬組織也不斷被酸溶解中。

但口腔環境是可逆的！黃仲民表示，過去治療齲齒，只是把窩洞補起來，若沒有改變飲食習慣，補完洞一樣會蛀牙。正確治療方式，必須改變口腔菌相，包含齲齒和牙周病，都能夠過找回酸鹼平衡就能達到治療效果。

他建議，治療齲齒要先改變飲食習慣，許多家長都是小孩想吃就給食物，等於讓牙齒一整天都暴露在酸性環境中，應該訂定正確的飲食方式，須定時，一天3餐外最多不超過5次奶，每餐不超過半小時，應該專心吃。一天至少刷兩次牙齒，且應使用含氟牙膏，刷完牙吐掉泡沫即可。而過甜的食品如養樂多、羊乳片、易黏牙的食物如貢糖等，更是應少碰的地雷食品。

(中時 )