民進黨總統候選人蔡英文22日上午前往台中市北屯區南興宮參拜祈福，為同黨立委第五選區候選人莊競程站台，再拋幼托和長照議題，蔡英文說，支持年輕人從政、求改變；現場綠營支持者歡呼下，一同將象徵「莊競程守護孩子未來、為孩子自由起飛」的氣球升空，台下揮舞旗幟高喊「蔡總統凍蒜！」表達支持。

蔡英文指出，選舉倒數，開始衝刺固票，以往北、北屯區被民進黨視為艱困選區，雖然很困難，但她肯定莊競程身為年輕世代，勇敢為民進黨打先鋒、出來拼選舉，勇於挑戰艱困選區，為他加油；台灣的未來屬於年輕人，所以她希望未來的立法院，有更多年輕人的聲音。

蔡英文表示，2020年選舉是關鍵一戰，台灣選舉過程持續有變數，不能掉以輕心，請大家支持；過去3年半，民進黨做了很多改革及基礎，例如改善台灣投資環境，打下很好的基礎，在未來的4年多，給民進黨一個機會，讓台灣脫胎換骨；目前在台商已經有好幾千億要回台灣投資，尤其，上千億的投資在台中，所以，台中未來發展更強，經濟會更好。

蔡英文說，台灣未來要發展生醫科技，北、中、南將串聯成為生物科技發展的廊帶，也是台灣下一個階段最重要的領域，她推薦生醫博士莊競程，未來在立法院是專業人才，請選民支持。

(中時 )