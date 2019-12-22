立委選戰倒數，國民黨總統候選人來到北市第一選區，到關渡宮廟參拜為立委候選人汪志冰站台，現場有民眾高舉「恢復特偵組，全民抓貪腐」的看板，韓國瑜表示，這就是台灣人民的心聲，每個人心中都有一個包青天，而民進黨執政「苦茫翻亂」，要恢復特偵組，恢復乾淨政治清廉政府。

韓國瑜表示，看到民眾友寫的這10個字，恢復特偵組全民抓貪腐，在三百年來的媽祖廟前看到這十個字，真的代表台灣人民心聲，每個人心中都有一個包青天，都期待政治都非常清廉，是人民最低的一個要求，希望政府好好做，帶給人民安居樂業。

民進黨執政三年半，韓國瑜強調人民受不了，人民心裡面好苦好悶好無奈，甚至好多好多的痛，民進黨執政說得多厲害，但是人民反應這四個字，第一年是苦，第二年是茫，茫然的茫，第三年是翻，翻轉的翻，第四年是亂，亂七八糟的亂，並希望希望台灣政治能夠清明，所有陰暗面都能夠離遠去。

而韓國瑜笑稱，看到汪志冰的冰字特別高興，因為女兒叫韓冰，高雄有個一人特別來高雄當觀光大使叫白冰冰，所以看到這個冰特別親切，而汪志冰議員一股正氣，地方服務就要勤政愛民，未來立法院，希望有這樣的的立法委員，多多爭取建設，監督政府，與正義感有魄力、又能勤政愛民的汪志冰攜手合作，共同恢復特偵組，恢復台灣的乾淨政治，清廉政府。

(中時 )