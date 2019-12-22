本季例行賽最後1次回到前東家馬刺主場打球，「可愛」里歐納德這次毫不留情！里歐納德22日貢獻全場最高26分，外加9助攻、7籃板、4抄截，幫助快艇134比109血洗馬刺，也讓快艇在雙方對戰取得2勝1敗，馬刺這次真的輸太慘了。

就跟前次回到聖安東尼市情況一樣，里歐納德從一開賽就遭馬刺球迷瘋狂噓聲伺候，甚至大喊「叛徒」，只是里歐納德這次完全不受影響，光在上半場就投9中7、獨拿18分，搭配路威廉斯16分，打完上半場，快艇取得72比61領先。

來到第3節，里歐納德手感依舊火燙，帶領祖巴茲、保羅喬治、哈克利斯等隊友繼續擴大分差，前3節結束，快艇110比83大幅領先，也讓馬刺總教練帕波維奇臉色相當難看，畢竟馬刺在自家主場被修理成這樣，還是最不想輸的快艇。

生涯前7個球季都在馬刺效力的里歐納德，去年跟馬刺高層大鬧不和，最終跳槽暴龍幫助他們奪下上季總冠軍，本季轉戰快艇跟保羅喬治組成「雙星」，但他無情離開馬刺的做法，至今仍讓很多馬刺球迷無法諒解，甚至把他當作叛徒。

快艇除了里歐納德傑出表現，哈瑞爾、路威廉斯兩大板凳暴徒也分別攻下21、20分，哈克利斯與祖巴茲各有15分，喬治11分；馬刺則以迪羅薩24分最高，伯林納利也有17分，兩隊最後1次交手將於明年2月4日在洛杉磯進行。

(中時 )