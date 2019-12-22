選戰進入肉搏階段，國民黨台中市第二選區立委候選人顏寬恒，22日上午出席沙鹿區中正獅子盃慢速壘球賽開幕活動，他在開球時一舉揮出「安打」、博得滿堂彩。對於21日在高雄舉辦的挺韓、罷韓遊行，顏寬恒認為，昨天的人潮已呈現選舉結果的大概定向，接下來將全力以赴。

顏寬恒表示，每個人都有不同的選擇、可以選擇不同的候選人，高雄的挺韓、罷韓遊行真正展現台灣人明辨是非、自我控制能力，才能順利且圓滿落幕。而這場嘉年華也呈現出社會需要的面向，將過去3年多來，包括工商業界與勞工、教育、家庭的困難都具體呈現。

「大家拭目以待！」顏寬恒強調，選舉倒數進入3周，已呈現白熱化狀態，但其實，許多選民心中已有定見，從遊行的人潮湧現中就可呈現出選舉結果的大概輪廓，許多家長都跳出來、呼籲政府遵守公投結果，過去政府推動公投、自己卻不遵守其結果，就是最大的錯誤。相信選民會選出最好的候選人，希望藉由這次選舉恢復台灣過去的繁榮。

對於自己的選情，顏寬恒則說，目前選情算是穩定，但與對手差距非常小，因立委選舉是與總統選舉結合，很多面向、問題都受到總統選舉影響，接下來他將秉持一步一腳印的拜票、了解選民需求並深入基層，繼續爭取認同。

(中時 )