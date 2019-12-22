新北市中和區公所於18日起啟動關懷傷殘軍人列車，至轄區13位傷殘退伍軍人家中到府探視。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所於18日起啟動關懷傷殘軍人列車，至轄區13位傷殘退伍軍人家中到府探視。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所於18日起啟動關懷傷殘軍人列車，至轄區13位傷殘退伍軍人家中到府探視。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

耶誕節將近，為落實政府照顧傷殘退伍軍人政策，新北市中和區公所於18日起啟動關懷傷殘軍人列車，至轄區13位傷殘退伍軍人家中到府探視，中和區長賴俊達代表市長致贈地方特產品祝賀他們耶誕節及新年快樂，並協助安裝住宅用火災警報器，替代役男更精心裝扮成耶誕老公公歡唱耶誕歌聲，讓傷殘軍人及家屬提前歡渡佳節。

賴俊達表示，中和轄區的傷殘退伍軍人共有有13位，其中全癱者1人、半癱者4人，都是在服義務役期間因公傷殘，平日都由家屬照料生活起居，經年累月備顯艱辛！為關懷傷殘軍人的日常生活，公所每年編列相關預算及安排替代役男協助生活照護及陪伴就醫。在春節前夕區公所亦親臨每位傷殘軍人家中逐戶探視，致贈地方特產品。

今年的探視除關懷傷殘退伍軍人現況及慰問照顧之家屬，更結合消防局第七救災救護大隊國光分隊協助安裝住警器(每戶二個)，區公所也透過與轄區各機關間協力互助提供家屬一個更安全、溫馨的居住環境。

目前政府除三節補助外，並鼓勵傷殘退伍軍人申請替代役男生活協助，讓家屬有喘息的空間，本區目前已有三位傷殘退伍軍人提出申請。

替代役男王敬煌、曾祥慶、蘇豪凱表示：透過服役期間照顧傷殘退伍軍人的過程中，深刻領悟到「助人為快樂之本」的內涵，日後更能以同理心對待身邊的每一個人！而這些役男以行動落實公益的優異表現，展現替代役男關懷弱勢、服務社會的精神。

(中時 )