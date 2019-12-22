英國王室20日釋出女王伊麗莎白二世和3名王位繼承人共同製作耶誕布丁的四代同堂照片，令人驚喜的是，喬治小王子攪拌餡料時，小心翼翼地沒讓餡料沾染白色襯衫，可能令老爸威廉王子鬆了口氣。

Four generations of The Royal Family have come together to support The Royal British Legion's "Together at Christmas" initiative. pic.twitter.com/mLHWVsvfjW — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2019

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，白金漢宮20日釋出王室成員為了慈善組織「英國皇家軍團」（The Royal British Legion）製作耶誕布丁的照片，畫面中女王伊麗莎白二世及包括長子查爾斯王子、威廉王子、喬治王子等3位未來國王四代同堂，3名大人露出微笑，看著6歲的小喬治握著明顯太大的木匙攪拌餡料。報導說，即便他們都沒穿著圍裙，小喬治攪拌完餡料後，白襯衫上竟然一點餡料也沒沾上，這可能讓老爸威廉王子大大鬆了一口氣。

英國女王伊麗莎白二世與長子查爾斯王子、長孫威廉王子、長曾孫喬治王子18日合體做耶誕布丁。（圖／白金漢宮、美聯社）

英國王室是在18日拍攝這支製作耶誕布丁的畫面，「英國皇家軍團」將製作99個布丁，象徵組織成立99周年，他們預計於新年發送給退休老兵。

英國女王伊麗莎白二世與長子查爾斯王子、長孫威廉王子、長曾孫喬治王子18日為慈善組織「英國皇家軍團」合體做布丁，準備在新年時發送給退休老兵。（圖／白金漢宮、美聯社）

值得注意的是，女王王夫菲立普親王20日才因「預防性措施」住院，預計他到聖誕節前夕都必須待在倫敦的愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）進行治療及觀察。消息人士透露，菲立普親王堅持王室成員行程照舊，不要來探望他，「他不希望家人聖誕節時在他的病床邊閒晃。」

高齡98歲的菲立普親王先前曾說過，不希望活到太老，不想要因為身體狀況下滑，導致喜歡的事情都做不了，不過一名友人透露，他現在想法改變了，甚至非常希望能夠活到100歲。

(中時電子報)