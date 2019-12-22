為解決花生之亂，農委會日前指派3名農糧署長官駐紮在雲林督導收購進度，根據了解，截至昨天為止雲林縣的農會及合作社已收購4171公噸的花生，收購款項達2.8億元，但實際核發的款項僅67％，還有約9200萬的款項未發，對此農糧署指出，下一波貸款核發預計在周三（25日）前完成，會盡快將收購款項給予全數農民。

近日農糧署長胡忠一，副署長蘇茂祥、莊老達都在雲林坐鎮督導花生收購進度，莊老達指出，現在估計還有近2000公噸的花生待收，會努力在年底前完成全數收購。

莊老達表示，目前除4家農會外，另外還有8家合作社加入收購行列，其中申請貸款的分別為精緻、子茂、十八甲、虎尾生技以及東石等5間合作社，貸款總額達1.86億元，其中十八甲、虎尾生技因較晚提出申請，預計周三前才能拿到核定款項，因此大約還有33％的農民還未領到收購款項。

莊老達說，先前擺放在紙廠的花生已全數移走，現在所收購的花生將進行後續加工，農委會也在昨天開設花生收購專線05-5343449，同時也成立花生專案辦公室，農民若遇到花生收購上的問題，可直接撥打專線或到專案辦公室來洽詢。

(中時 )