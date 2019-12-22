瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」戰機

菲律賓防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）證實，空軍正針對多用途戰機專案，評估美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-16V，還有瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）等兩款戰機。

據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）與航太網（Aerospace.com）報導，先前一名菲律賓空軍高級官員透露，軍方已編列11億美元（約331億台幣）預算，計畫在接下來5年採購一款多用途戰機。

2014年馬尼拉以4.2億美元（130億台幣）向韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries）採購了12架FA-50入門戰機，如今都已交機。

從2015年起，菲國空軍駕駛FA-50，正式填補F-5戰機2004年退役留下的空窗，重返超音速時代。事實上，2000年時，馬尼拉主要把重心放在反暴亂任務上，但自北京在南海持續擴權，將爭議島礁軍事化後，菲國也重新考慮傳統戰力。馬尼拉正尋求升級多用途戰機，致力加強防空系統。

F-16V與「獅鷲」的最高速度都是2.0馬赫，也都能掛載多款武器，不過先前羅倫沙納說，就採購和維修價格而言，「獅鷲」是最便宜的一款戰機。此外，他還表示，雖然洛馬提議要馬尼拉採購美國F-16戰機，但是「太貴了！」

F-16自1970年代末就開始生產，至今製造了超過4,600架，全球有近30個國家都是用戶，而70批次的F-16V是最新版。其中最顯著的升級，就是APG-83「主動電子掃瞄陣列雷達」系統，而這納入了F-22與F-35戰機的雷達技術，並具備一次追蹤多達20個目標的能力。

此外，它的駕駛艙經過改造，油箱在上機身，以提高戰鬥範圍，而「聯合頭盔瞄準系統II」（Joint Helmet Mounted Cueing System, JHMCS），則能使駕駛用眼睛看著目標，就能鎖定敵機發射飛彈。

由於打造F-16V的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）也生產了F-35與F-22戰機，因此融入部份技術，好讓它跟得上時代。

另一方面，據紳寶官網說，「獅鷲」C/D能進行空對空，空對面作戰，並執行偵察任務。其中「獅鷲」C為單人座，長14.1米，翼展為8.4米。最大起飛重量為1.4萬公斤，空機重量為6,800公斤。機上有8個武器掛載點，並有一門27mm毛瑟（Mauser）BK27航空機炮。

而「獅鷲」D則為雙人座，長14.8米，翼展為8.4米。最大起飛重量為1.4萬公斤，空機重量為7,100公斤。機上有8個武器掛載點，並有一門27mm毛瑟（Mauser）BK27航空機炮。

官網說，「獅鷲」C/D很容易加裝武器，能攻能守，而同款戰機間能互通有無，自動傳輸有關目標、威脅、位置、燃料與武器狀況等戰術資訊。

(中時電子報)