血液量拉緊報！受到天冷影響，加上不少患者盼趕在過年前開刀，醫療重鎮大台北地區血液庫存量告急，目前血液庫存量僅剩4.8天，當中O型僅剩4.3天、AB型僅剩4.6天；血液基金會將在明天(12月23日)起舉辦捐血月活動，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

根據台灣血液基金會今日統計，目前全台平均血液庫存量為6天，低於7天的安全庫存；其中A型6.3天、B型7.3天、O型5.1天、AB型5.9天，幾乎都低於7天的安全血液庫存量。捐血量減少，用血量卻持續增加中。

血液基金會也分析，我國有45％人口血型為O型，且O型血可提供給其他血型患者，造成O型血較缺的情形。至於大台北地區較缺的原因，因北部醫療院所多，特別是血液腫瘤科與器官移植患者用血量增加，加上近期天氣變化大，心血管病人用血量也增加因此才導致血庫告急。

血液基金會表示，平時用血量較大的台北捐血中心，目前平均血液庫存量僅剩4.8天，其中A型5.1天、B型5.4天、O型4.3天、AB型4.6天，庫存量皆為「偏低」；台中捐血中心，目前平均血液庫存也僅剩5.4天，其中A型6天、B型7.9天、O型3.7天已是「急缺」、AB型6.4天，整體而言都是「偏低」。

明年春節比較早，且連假長達七天，許多人可能會計畫出國旅遊，返國後要暫緩1個月才能捐血，因此血液基金都會在農曆春節前啟動捐血月活動，希望將血液安全庫存量從7天拉長至9天。而目前離9天還差21000袋，此波捐血月活動將從明天起，至明年1月23日止，呼籲民眾可開始踴躍捐血。

(中時 )