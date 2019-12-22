林姓男子因車禍半身癱瘓，長期坐在輪椅上，去年9月間利用好心人的愛心，佯稱要上廁所，卻趁著好心人攙扶，要求對方用手幫忙甩動生殖器直至射精，好心人返家後和女友、懂醫療的朋友提及此事並覺得有異，因而向警方報案提告，士林地院日前審結，依強制猥褻罪判處林男有期徒刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

林男辯稱，自己有印尼籍的妻子，不需要利用假他人之手。去年9月27日下午3點多，只有請成年男子推他進入北門捷運站B1無障礙廁所，男子從後方幫忙攙扶，更沒有證據顯示，排出的液體是精液，而且，殘障人士沒有能力控制他人的行為，如果不願意的話，男子可以自行離開，他也無法阻止。

被害的男子稱，林男自稱有攝護腺疾病，必須用手抓住生殖器和睪丸甩動，剛開始覺得奇怪，但心想「要幫忙就幫到底」，整個過程大約3到5分鐘，直到排出的液體有點黏稠，他覺得噁心、不開心，隨即用衛生紙擦拭離開。

男子回家後，詢問有醫療背景的朋友，才知道攝護腺疾病不會讓尿液變得比較黏稠，回想林排尿過程還有呻吟聲，導致他心理一直有陰影才會報警。

判決指出，無障礙廁所內有座式馬桶，可以坐在上面排尿，連他妻子也作證，平時可以藉由別人攙扶，站在馬桶前面排尿，並不需要甩動生殖器，因而認定林男因男子的動作而有射精的生理反應，藉以滿足性慾，已違反男子的意願。

好心人提出告訴後，聽到林男狡辯，並稱排出的是尿液不是精液，更加生氣，並告訴法官是因為林男稱身體不適需要甩動生殖器，他才會同意幫助他，並稱「被告利用殘障形象，濫用我的愛心欺騙、強迫我摸他的生殖器」，合議庭認定，並不採信林男主張「我以為是人都是有愛心的」的說詞，判處這名身障男子有罪。

(中時 )