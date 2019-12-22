新北市永和警分局舉行治安會報，結合反賄選、反詐欺及2020年加強重要節日安全維護工作座談會。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

為能讓轄區各級機關、學校及金融機構都能充分與警方合作，反映問題及解決困難，新北市首創「分局層級治安會報」，每3個月召開一次，透過治安會報雙向溝通，除了能聽取多方建議，也讓警方維護治安的辛勞，被每一位民眾看到。

永和警分局20日下午舉辦分局層級治安會報，邀請轄內各金融機構、超商、超市、銀樓以及各級學校、民代出席，因適逢總統、副總統及立法委員選舉期間。永和警分局偵查隊隊長龍海光特別表示，為確保選舉公平，不受金錢、暴力、假訊息等不法手段影響，透過會報溫馨提醒民眾說明「反賄選」及「賄選檢舉方法」與「賄選檢舉獎金」等，期能有效防止賄選及暴力介入，淨化選前治安。

另為因應農曆春節將至，永和警分局於會中宣示「2020年加強重要節日安全維護工作」即將起跑，並利用本次會議和轄區業者辦理「金融機構安全維護座談會」，強化民眾防搶、防竊作為。

會中邀請轄區彰化銀行永和分行擁有國外學經歷之資深經理，分享協助警方攔查假冒境外代理商匯款詐欺案實例，提醒各銀行及民眾，如有客戶第一次與（境外）廠商有商業付款時，可提醒匯款人，收款人帳號應以「傳真方式」與對方確認後再行匯款，避免往來電子郵件遭駭客竄改收款人帳號，境外廠商如有要求「週五」匯款時，應特別注意國內外「時差」問題，避免遭詐騙集團利用時差，將款項立即領走。

永和警分局表示，加強重要節日安全維護工作自1月16日22時起至1月31日0時止，為期15天，以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為三大工作主軸，其中治安類有維護金融機構安全、打擊毒品及詐欺、取締賭場等多項維護治安作為。

交通類有交通疏導管制、防制交通事故外，亦將加強取締重大違規；民眾安心類則提供民眾舉家外出居家安全維護、設置機動派出所、協助失蹤人口返家團圓及鉅額款項護（補）鈔等多項為民服務措施，要讓民眾安心過好年。

為維護轄區寧靜的生活空間，營造無噪音城市，分局長謝宗宏除在各項集（機）會中，籲請車主切勿任意改裝車輛排氣管，並配合監理機關、環保局等執行改裝車輛認定取締勤務，永和警分局2019年1月份迄今利用各項勤務規畫查處改裝製造噪音車輛高達2102件。

(中時 )