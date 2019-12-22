立法院副院長蔡其昌總選總部22日成立，蔡英文呼籲鄉親守護台灣主權。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌競選總部成立大會22日在台中清水盛大登場，蔡英文總統站台時大讚「蔡其昌是民進黨的驕傲」，砲轟對岸對台文攻武嚇沒少過，利用92共識要消滅、掏空中華民國，她堅持不讓步，經濟仍穩定成長，呼籲大家要同守住台灣主權及民主。

蔡其昌競總成立大會在清水運動場舉行，現場吸引大批支持者湧入會場，鄉親們頭戴蔡其昌競選帽，搖旗吶喊「凍蒜！」，現場氣勢如虹，包括蔡英文總統、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等站台助講，展現綠營大團結。

蔡英文強調， 2020年很關鍵，如何跟國際連結，如何處理兩岸關係，這幾年來，大陸對台文攻武嚇從來沒少過，但她從不讓步，她知道絕不能讓步，如果不堅持，就守不住國家、守不住主權，現在不能有模糊空間，不能有退讓空間，大家看到對岸步步進逼時，台灣人要團結，一起守護台灣。

蔡英文說，這幾年大陸迫害台海現狀，不是台灣，我們不挑釁，不躁進，謹守和平原則，大家說，有92共識就能和平相處，但這幾年，大陸利用92共識要消滅、掏空中華民國；這幾年，大家說只要主權退讓，經濟可以好一點，但主權是不可以交換的，她沒退讓主權，但台灣經濟越來越好。

蔡英文呼籲大家對台灣要有信心，她說，不是每件事都要退讓，守住底線，守住國家、主權及住民主自由，是這一代台灣人責任，讓世代台灣人都有民主自由，大家作伙來做，她高喊「總統選3號，立委1號，政黨票14號，一生一世守護台灣」！

(中時 )