成大男學生20日輕生陳屍在高分院旁地下停車場車道，警方一度公布死者衣物協尋。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市中西區中山路上的高分院旁地下停車場車道，20日上午11時許出現一具墜樓屍體，引發民眾議論，警方連找兩天，21日晚間8時許終於在靠百貨公司大樓8樓窗台上發現死者遺物，確認為成大資訊相關科系學生，初步排除他殺嫌疑。

19歲男大生的屍體20日上午11時許出現在高分院與百貨公司大樓之間的地下停車場車道上，引起過路民眾議論，一度懷疑是民眾上法院後感覺冤屈而尋短。

警消發現倒臥車道的男子腿部骨折，將他送往成大醫院急救，已回天乏術。警方當天找遍陳屍地點附近高樓，都找不到男子的墜樓點，一度公布死者衣物，請民眾幫忙協尋。

警方21日下午調閱監視器畫面，終於找到男子騎車影像，再以車追人，確定身分與他進入百貨公司的路逕與時間，重新搜尋，終於在百貨大樓的8樓窗台外，發現死者背包，根據背包內學生證，查出是成大資訊相關科系的男學生，並通知家住高雄的家屬前來。

男大生背包內有寫給家人的卡片，但內容沒有提及輕生動機，家屬也不清楚他尋短原因，悲痛的家屬低調不願多談，警方一路查看監視器，確定他獨自1人上樓，沒有旁人在場，初步排除他殺。

(中時 )