立法院副院長蔡其昌總選總部22日成立，吸引大批民眾湧入搖旗吶喊，現場氣勢如虹。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌總選總部22日成立，蔡英文總統等人站台助講。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌競選總部成立大會22日在台中清水盛大登場，蔡英文總統站台時大讚「蔡其昌是民進黨的驕傲」，蔡其昌如果大贏，民進黨就一定會贏，疾呼大家讓他順利連任，海線需要他持續為鄉親服務。

蔡其昌競總成立大會在清水運動場舉行，現場吸引大批支持者湧入會場，鄉親們頭戴蔡其昌競選帽，搖旗吶喊「凍蒜！」，現場氣勢如虹，包括蔡英文總統、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等站台助講，展現綠營大團結。

蔡英文指出，每一次全國性選舉都是決戰中台灣，台中最重要，蔡其昌如果大贏，民進黨就一定會贏，一個有能力、有服務、有投入，對自己工作盡心盡力的人，要讓他繼續連任，繼續為我們做事。

蔡英文說，這個選區不是都會區，是需要交通建設，如果做得起來就會繁榮，需要蔡其昌在中央顧大家，這幾年他為海線做許多事，如果沒有他日以繼夜的堅持，是做不到的。

蔡英文指出，2008年民進黨最艱困時，兩人一起打拚度過，她也謝謝蔡其昌。她強調，未來建設要繼續，交通建設在林佳龍當市長已規劃好，他現在是交通部長，2人一起繼續建設大台中，山手線是很重要的交通建設，但市長換人後就停滯，呼籲大家讓蔡英文、蔡其昌當選，一起來完成。隨後高喊「總統選3號，立委1號，政黨票14號，一生一世守護台灣」！

(中時 )