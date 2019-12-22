長期擔任古巴觀光部長的馬雷羅（Manuel Marrero），今天成為古巴40多年來的首位總理。

古巴上一位總理是革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro），他於1976年重整憲法後廢除總理職務，過渡成為總統。

如今任命56歲的馬雷羅成為政府首長，是古巴分權、世代交替過程的一環，走出革命保守派路線，一改過去用來拓展、保障古巴共產黨政權的作法。

不同於其他國家的總理多扮演中心、政治角色，古巴總理涉及日常監督部長會議（內閣）和政策的施行。

總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）說，「這項提名獲古巴共產黨中央政治局批准」，並在提交全國人民權力大會（國會）後無異議通過。

馬雷羅2004年起擔任觀光部長，算是很晚才加入卡斯楚內閣，2006年繼續效命接替兄長掌權的勞爾．卡斯楚（Raul Castro），並於勞爾2018年下台交棒狄亞士-卡奈後留守職位。

馬雷羅政治生涯始於1999年，擔任隸屬軍方的海鷗集團（Gaviota Group）副總裁，一年後升為總裁，並一直任職到2004年。

狄亞士-卡奈表示，馬雷羅「職業生涯…特點一直都是謙遜、誠實、工作能力、政治敏銳，和對黨及革命的忠誠」。

他補充道，新總理「過去率領旅遊業的方式備受尊崇，構成國家經濟發展主要方向之一」。

在今年稍早通過的憲法之下，總統狄亞士-卡奈將不再領導國務委員會（Council of State）或部長會議（Council of Ministers），但依舊是最終權威。

古巴官員表示，政府結構種種變革，目的在改善官僚體系和國營企業的問責性和管理。

(中央社)