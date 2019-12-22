國民黨台南市第一選區立委蔡育輝競選總部22日在新營成立，請來前總統馬英九站台輔選，馬英九助講時，除了呼籲支持者票投國民黨外，也痛批蔡政府施政，馬指出發展綠能是好事，但核能不能隨便廢，非核家園的能源政策會變成災難；另外蔡政府執意在年底通過反滲透法，這會讓台灣變成特務治國，大家要站起來反對，讓自由民主永續發展。

馬英九表示，蔡英文總統常說台灣經濟是20年來最好，但從今年來看，出口成績；外銷接單都在衰退，股市行情雖然看起來不錯，但上市公司盈餘都在下降，是7年來最多。

馬英九也談到能源政策，他指出發展綠能是好事，他任內就曾通過再生能源發展條例、溫室氣體減量法，任內大力推動再生能源，但是核能不能隨便廢，因為廢核已經不是世界趨勢，最近歐盟也因為核能不會排碳，確認屬於核能的一種，整個世界風向轉了，去年推動公投以核養綠是最好的共存方式，他還指出若繼續執持蔡政府，電費恐會漲到5成以上，拜託大家不要害台灣。

他也再次提到反滲透法，指蔡政府執意在年底通過範圍太廣、定義太模糊的反滲透法，會讓台灣變成特務治國的國家，大家要站起來反對，讓自由民主永續發展。

(中時 )