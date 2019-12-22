台中市環保局豐原清潔隊一輛車前年因故障縮缸，維修費用達19萬元，結果分隊長李麗卿、車輛管理班長蔡明峻，竟仗勢官位聯手欺壓隊員詹姓司機，用考績威嚇詹男做假口供，詹男為了養活一家5口，只好配合長官，最後被要求須負擔賠償維修3萬元，詹男為了借錢還差點尋死跳河。

2017年5月9日，擔任清潔隊司機的詹男突被要求幫同事代班一天，詹男依班表開著同事的483-TM車輛執行業務，但過沒10分鐘就發現該車機油燈閃爍，他立即停車並進行「五油三水檢查」，也致電管理班蔡姓班長及直屬長官林姓班長請求協助，結果查修發現是車輛縮缸，維修要花19萬元，蔡班長卻大罵詹男未進行SOP通報才造成，因此要他負全責並依比例賠償3萬元。

這輛開到縮缸的483-TM清潔車（圖），並非詹男平常駕駛，長官卻要他做假口供，說是自己未照SOP流程通報才發生此事。（圖／詹男提供）

當時，詹男看到維修清單後嚇傻了眼，「我只代班一天就出事情，而且車輛還不是我平常開的那一輛，真覺得自己是替死鬼！」後來詹男被通知要到隊部開會，分隊長李女早已在門外等詹男，李女卻將詹男叫到一旁勸說「你還有妻小要養，認一認賠錢就沒事了，不然大家都難做。」詹男看到李女的眼神感到害怕，而這一場「認罪協商」讓詹男真正感到人性的醜陋。

詹男說「要不是我為了一口飯吃，還要養太太跟3個小孩，其中1個還領有殘障手冊，何必這麼忍氣吞聲。」原來詹男進入清潔隊擔任司機，就是他對車輛維護相當有經驗，也領有乙級車輛駕駛及驗車員證照。

詹男擁有乙級駕駛跟驗車執照，對車輛維護相當有經驗。（圖／詹男提供）

接獲此檢舉的台中市議員蕭隆澤指出，今年8月廚餘班的林姓班長跟李姓女分隊長，也同樣因為機械故障維修問題產生糾紛，大家都看不慣分隊長李麗卿、車輛管理班長蔡明峻，經常聯手欺壓下屬的誇張行徑，才忍不住向他投訴。

台中市環保局低調證實，確實有車輛縮缸的問題，但檢討會議記錄上並未看到不法，而輪胎使用年限並未管理造冊無法查察，至於李女等相關人等涉嫌貪瀆及職場霸凌，目前已交給相關單位調查。

此案經過議員爆料公諸於議會後，除廚餘班林班長沒調動之外，其他包括投訴的司機詹男跟分隊長李女均被調單位，替詹男投訴的班長林男被降調石岡當隊員，而有背景的蔡班長卻仍然穩坐原職位，讓人對環保局的處置感到相當訝異，被批評根本是包庇。

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(中時電子報)