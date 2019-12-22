板橋選情五五波 侯友宜替柯志恩輔選 12:252019/12/22 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（22日）上午再度陪同國民黨立委柯志恩前往興隆市場掃街拜票。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（22日）上午再度陪同國民黨立委柯志恩前往興隆市場掃街拜票。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真） 新北市長侯友宜今（22日）上午再度陪同國民黨立委柯志恩前往興隆市場掃街拜票。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真） 新北市為全國最大票倉，板橋區選情藍綠呈現五五波，新北市長侯友宜今（22日）上午再度陪同國民黨立委柯志恩前往興隆市場掃街拜票，侯友宜展現出親民作風，緊握每一雙手替柯志恩拉票，不少民眾看到市長相當開心，爭相要和侯合影留念。 侯友宜表示，板橋是新北市政府所在，2020年選舉具有指標意義，他由衷希望柯志恩當選、連任成功，才能幫板橋及新北市民爭取更多經費與權益。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #侯友宜 #板橋 #市長 #新北市 #柯志恩 也許您會感興趣 推薦閱讀 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 韓國瑜不該背國民黨買辦黑鍋 04:102019/12/19 時論廣場 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 抹黑韓國瑜入少觀所 韓辦提告劉一德 12:072019/12/19 社會 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 郝龍斌批民進黨 散播仇中恐中 11:072019/12/20 政治 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 挺韓與罷韓遊行齊登場 蔡壁如：台灣可愛的地方 19:222019/12/21 政治 政治熱門新聞 誰贏了？挺韓、罷韓大對決 從兩面向看出答案 - 政治 罷韓布條下究竟藏多少人？洛杉基驚見另一面... - 政治 韓國瑜輔選孫大千 霞海城隍廟「發爐」 - 政治 韓粉稱罷韓人數不少「有點擔心」 網揭殘酷事實 - 政治 看完挺韓大遊行 陳致中開噓...網反嗆：看不清事實！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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