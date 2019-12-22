新北市長侯友宜今（22日）上午再度陪同國民黨立委柯志恩前往興隆市場掃街拜票。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜今（22日）上午再度陪同國民黨立委柯志恩前往興隆市場掃街拜票。（柯志恩服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市為全國最大票倉，板橋區選情藍綠呈現五五波，新北市長侯友宜今（22日）上午再度陪同國民黨立委柯志恩前往興隆市場掃街拜票，侯友宜展現出親民作風，緊握每一雙手替柯志恩拉票，不少民眾看到市長相當開心，爭相要和侯合影留念。

侯友宜表示，板橋是新北市政府所在，2020年選舉具有指標意義，他由衷希望柯志恩當選、連任成功，才能幫板橋及新北市民爭取更多經費與權益。

(中時 )