池珍熙在《謎霧》中和金南珠飾演夫妻。(圖／中天提供)

池珍熙和金南珠有不少對手戲。(圖／中天提供)

以電視台為背景的韓劇《謎霧》，由「戲劇女王」金南珠飾演備受信賴的最佳主播高惠蘭，在劇中她的先生是由檢察官轉任國選律師的姜太昱（池珍熙飾），兩人婚姻表面看似美滿，其實已經貌合神離，她在採訪過程中，偶遇前男友李載英（高俊飾），竟意外捲入殺人案件，頓時從聲望極高的主播，成為眾人撻伐的嫌疑犯。該劇在首爾曾開出3.513%有線高收視率，到第16集最終回開出8.938%，相當於無線電視台逾30%的佳績。

金南珠暌違6年接演愛情懸疑劇《謎霧》，與飾演律師的池珍熙首次合演夫妻，在劇中兩人關係一度降至冰點，隨著劇情推動，兩人感情產生變化，也有令人臉紅心跳的驚奇戲。金南珠透露，她會接下高惠蘭一角，是來自同為演員的老公金承佑推薦，「他（金承佑）說這就是妳一直等待的劇本」，不過自家老公沒有勇氣看她的激情戲，都是聽其他朋友描述。

池珍熙過去演出《大長今》男主角閔政浩爆紅，他在《謎霧》飾演家族三代都是大法官的國選律師（公設辯護人）姜太昱，在劇中賭上自己的名譽，為捲入殺人事件的高惠蘭辯護，他透露與金南珠老公金承佑私交不錯，與金南珠有幾面之緣，但沒有說過幾次話，直到這次合作才有較多的交談機會。池珍熙自爆，曾接到金承佑來電「關心」，但不是懷疑兩人關係，而是說老婆金南珠能跟他演對手戲，做老公的他很放心。想看更多金南珠、池珍熙的精彩對手戲，12月24日起敬請鎖定中天娛樂台週一至五晚間10點《謎霧》。

(中時電子報)