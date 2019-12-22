新北市海山警分局為防止改裝或排氣管損壞的車輛妨害安寧，18及19日再度針對常有改裝排氣管產生噪音車輛經常出入之路段，加強攔查。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局為防止改裝或排氣管損壞的車輛妨害安寧，18及19日再度針對常有改裝排氣管產生噪音車輛經常出入之路段，加強攔查。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局為防止改裝或排氣管損壞的車輛妨害安寧，18及19日再度針對常有改裝排氣管產生噪音車輛經常出入之路段，加強攔查。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局為防止改裝或排氣管損壞的車輛妨害安寧，18及19日再度針對常有改裝排氣管產生噪音車輛經常出入之路段，加強攔查，總共針對有改裝車輛攔查車輛達110輛次，其中對於改裝疑有噪音車輛通報25件，另取締青少年無照駕駛亦有19件。

這項工作是一個持續性的工作，該分局2019年自1月起迄今，對於改裝而有產生噪音車輛，通報給環保局查處的高達2044件，擅自變更原有車輛規格設備舉發計80件、變更車體而未申請臨時檢驗而行駛道路者計舉發9件、危險駕駛也有舉發75件之多。

海山警分局長林温柔表示，使用中機動車輛噪音，主管機關雖然是環保局，但因為很多都是由改裝排氣管所衍生出來的問題，環保局的政策依據新北市依噪音管制法第8條規定，於2017年5月公告噪音車行為管制規定，優先針對晚上10時至翌日上午6時，使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛，進行夜間攔査。

主要是「抓吵不抓改」，但警方因職司道路秩序的維護，除了配合政策抓噪音車進行通報外，也針對有改裝的行為加強攔查取締，避免青少年的酷炫，在街頭產生競技的情事，進而衍生暴力的糾紛。

違規處罰除了傷荷包，也要再花時間辦理臨時檢驗，為了公眾的安寧，海山警分局也再次呼籲，不要以身試法，分局將持續會同環保局、監理站等相關單位以「不定時、不定點」之路檢方式，在轄區重點路口、路段攔檢取締、通報，而新北市環保局也有科技執法利器，針對已經通報的車輛加強辨識，一經發現即會開罰。

(中時 )