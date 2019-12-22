日前有位知名外科醫在臉書分享，有罹癌母親帶著女兒就診治療，全程小女孩都緊握媽媽的手陪同，讓醫師看了感動不已，最後向小女孩承諾，「不只會還妳媽媽的健保卡，媽媽的健康我也會還給妳！」

昨日外科醫師江坤俊在臉書PO文分享，有位女患者帶著7、8歲大的女兒來看診，女患者默默從包包中拿出一疊病歷給醫師，原來女患者左乳有顆3公分大的腫瘤，且腋下淋巴腫大，觸診就可摸到像是1串葡萄的東西，在外院切片也證實是乳癌，且疑似有轉移到肝臟。

後來女患者擔憂地詢問治療相關問題時，暖心的女兒全程都緊握媽媽的手，讓醫師很感動。與患者約好住院日期後，女兒伸手想拿媽媽的健保卡。醫師見狀便告訴小女孩，別著急！我不只會還妳媽媽的健保卡，連媽媽的健康也會還給妳。」醫師也在文末補充，女兒想保護妳的樣子我看見了，真的很感動，我也會守住對妳女兒的承諾！

貼文曝光後，許多網友也留言回應，「最後沒忍住，眼淚掉下來，最後一句好揪心」、「好懂事的女兒、好有愛的醫生！希望那位媽媽能平安」、「醫師醫病也醫心」、「感動的熱淚盈眶」。

(中時電子報)