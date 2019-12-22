親民黨總統候選人宋楚瑜22日上午到苗栗通霄玉清聖殿，出席中華道教聯合總會祝嘏大典，被問到民進黨將於12月31日，力拚《反滲透法》草案3讀通過，宋楚瑜批蔡政府「暴衝」，為了選舉逞一時之快，是個危險且不必要的動作。

宋楚瑜反對強行通過《反滲透法》，他向蔡政府溫情喊話，在大陸有超過200萬的台商為台灣的經濟打拚，為家人的生活認真地賺錢，他們在那邊的生活不容易，「不要把他們看做是敵人，他是我們的同胞」。

宋楚瑜認為，立法院若倉促通過法案，「查證」根本做不到，而事先也沒經過跨部會協調了解，倉促上路會影響政府的威信，也把這些無罪的鄉親隨便帶上「紅帽子」，他呼籲蔡政府，再不到1個月就要有新的民意，在新民意即將出來前，不要任何暴衝，後果將使人民憂慮。

宋批評民進黨要「知所節制」，如果是為了選舉逞一時之快，這是1個危險且不必要的動作，希望大家珍惜台灣自由民主得來不易，能夠放下藍綠選舉對撞，好好替台灣人民解決問題。

(中時 )