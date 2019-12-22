國民黨副總統候選人張善政（右二）22日中午，為黨籍新竹縣第二選區立委候選人林思銘（右三）站台，還原新店「票投民進黨」說詞。（莊旻靜攝）

國民黨副總統候選人張善政22日陪同黨籍新竹縣第二選區立委候選人林思銘，召開線上直播座談會，張善政也特別提及，上午在新店為立委候選人羅明才輔選，他說票不要投民進黨、中華民國就多一分福氣，是他講太快，被綠媒報導成「票投民進黨」，張善政說，「只要有腦袋的人，就知道張善政怎麼可能講這個話！」、「抹黑韓國瑜還不過癮，再來抹黑我」。

張善政還原他在新店輔選時說的話，他說他當時是講「我們在座的朋友不見得每個都在地，請你們出去一傳十、十傳百，立委不要投民進黨，民進黨明年少一個人進立法院，中華民國就多一分福氣」。

張善政也說，綠媒報導成投給民進黨，「我說不要投給民進黨，是我講太快，票投民進黨，怎麼會這樣說呢？」張善政也說，「反正沒有關係，現在開始抹黑我」。

張善政也提到林思銘日前的line遭到翻群，他也很關注此事，他認為也是網軍幹的，張善政說，先前有個中華民國文化總會，當時會長是劉兆玄前院長，而要搶這個總會，叫幾百個人報名入會，在選會長時就把劉兆玄換掉，「這跟翻群一模一樣」，民進黨在網路上幹這些壞事情，「在實體世界、文化總會也幹過這種事」。

張善政也說，楊蕙如的事情被掀出來，卻一點都不知收斂，「才會不斷再抹黑我，這是一樣的惡質」，他也提及，年輕人花很多時間在網路上面，民進黨把網路搞得如此惡質，「無形中把年輕人帶壞」。

張善政指出，政府宣導政令沒問題，「但不能帶假新聞」，前一陣子花生之亂，是農委會進口政策有問題，卻搞成國民黨執政首長的問題。張善政也說，無論網路再怎麼黑「我們心意已定」，網路上的事情，「等選上再來清理」。

(中時 )