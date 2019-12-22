對於民進黨強推反滲透法，中共中央機關報「人民日報」22日刊文批評，此舉挑動兩岸對抗，製造寒蟬效應。文章痛批，民進黨當局利用各種機會，攻擊污衊大陸，挑動兩岸敵意。反觀大陸，仍然持續推動兩岸關系和平發展，繼去年推出惠台31條惠，今年再推出「26條」，「同等待遇」實際行動，已勝過千言萬語。

文章指出，盤點台灣當局一年來的所作所為，不難看出端倪。一方面，挑動兩岸敵意。民進黨當局利用各種機會，攻擊汙蔑大陸，挑動兩岸敵意。比如，抓住所謂「大陸間諜」王立強案，將詐騙嫌犯的信口雌黃，作為所謂「大陸介入台灣地區選舉」的證據，肆意挑撥，欺騙台灣民眾。當謊言不攻自破時，則顧左右而言他，假裝從未發生過。

另一方面，渲染恐怖氣氛。2019年上半年，民進黨當局利用自己在台灣立法機構席次過半優勢，強行通過所謂「國安五法」，對參與兩岸交流活動的台灣退休將領祭出剝奪全部退俸的重罰。此後，又試圖通過「中共代理人法」，將限制範圍擴及台灣個人和機構，只要為大陸宣傳、發表有關聲明或參加大陸舉辦的會議都可能觸法。

文章痛批，民進黨近日藉著莫須有的「共諜案」再出招，改為「反滲透法」。為趕選舉前的「工期」，不惜跨越程序，在立法機構直接進入二讀。同樣，仍然使用模糊不清的「境外敵對勢力」、「滲透來源」等概念，有台灣學者直言，在大陸的台商都可能被認定為「滲透來源」。

文章直指，民進黨當局這些政治操弄，限縮打壓了當前兩岸正常交流交往，讓台灣社會人人自危，產生寒蟬效應。更令人氣憤的是，挑動兩岸對抗，損害台灣同胞利益，傷害兩岸人民的感情。而這一切所作所為，只是為了撈取自己的選舉利益。

文末指出，反觀大陸，仍然持續推動兩岸關系和平發展，繼2018年推出31條惠及台灣同胞措施後，2019年11月再推出「26條」，讓在大陸的台資企業、台灣同胞逐步獲得與大陸企業和大陸同胞同等待遇。這些都是實實在在的措施，可能實施過程會有一些需要細化的措施，但「同等待遇」實際行動，已勝過千言萬語。

(中時 )