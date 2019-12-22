為發揚關聖帝君的忠義形象、提倡傳統道德與文化，財團法人中華關聖文化世界弘揚協會舉辦「關帝文化國際學術研討會」，針對關帝使用的兵器、關帝信仰與扶鸞等議題進行討論與交流。前立法院長王金平也到場參加開幕，他強調，透過推廣，盼讓中華傳統信仰與道德文化薪傳至下一代。

這場研討會由中華關聖文化世界弘揚協會與台中南天宮攜手主辦，22日上午在台中科技大學登場，吸引來自國內外許多對關聖帝君信仰與文化有興趣的專家與民眾參與，現場並展示30幅關公生平事蹟畫作、以等比例摹造打製的三國著名武將使用兵器及清朝雍正皇帝封關帝三代祖先的聖旨、官帝金印等文物。

活動籌備會主任委員黃國彰指出，關聖帝君在儒教被稱「文衡聖帝」、道教稱其為「協天大帝」、更被佛教尊為「伽藍菩薩」，可說是百業共尊，但對於關帝在世時、成神以後的事蹟與其使用的兵器等，外界都有許多疑問，透過研討會盼審慎釐清。

「關帝哪有大意失荊州？！」黃國彰強調，透過研討會，也希望將不正確的歷史導正，也因此，此次研討會探討題目包括《三國演義》對關帝信仰的影響、關帝榮登中天玉皇之過程與關公大刀的爭議等。

王金平則表示，關聖帝君在海內外的學術地位與信仰內涵廣受景仰，其信仰遍及160多個國家，但祂的道德與文化精神、對國家的正面助益卻少有學術界在探討，透過提倡關公忠義精神，盼促使社會祥和、國際間注重道義，也開啟信仰新境界。

(中時 )