用油旺季，油價持續攀升！中油宣布23日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.3及0.4元，調整後，92無鉛汽油每公升為27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.6元。

中油指出，受陸美兩國口頭達成初步貿易協議話題延燒，與美國商用原油庫存意外下降等因素影響，帶動國際油價續漲，國內油價依公式計算漲幅為1.74％，汽、柴油應各調漲0.3及0.4元。

專家表示，近期國際原油受到陸美貿易戰達成初步協議，同時大陸釋出善意進口美國產品以及暫緩課徵部份美國產品關稅，另外沙烏地阿拉伯將另外減產40萬桶，讓OPEC＋減產規模擴大至210萬桶。同時時令進入冬季用油旺季，需求逐步提升，美國原油庫存下滑，推升國際原油價格走揚。

旺季期間國際油價上漲機率高，但專家分析，OPEC月報顯示，預期2020年全球原油需求將成長110萬桶，不過以美國為主的Non-OPEC產油國將增產220萬桶，因此2020年仍有轉為供過於求的可能。

(中時 )