方文琳的大女兒于齊優（優優）今年中從文化大學畢業，一頭長髮及小酒渦的甜美外型被網友誇讚為正妹，曾有客串演出經驗的優優，有意追隨媽媽方文琳腳步往戲劇圈發展，除了上表演戲劇課程，近來也在一家知名咖啡店打工，雖然收入不到22K，不過學一技之長，累積將來成為演員必備的生活感。

方文琳（左）的大女兒優優（右）亭亭玉立。取自臉書

優優已在咖啡廳打工4個多月，方文琳透露女兒一直希望她到咖啡廳探班，自己卻一直不敢踏進這家咖啡廳，因為她想念已故的大弟，怕自己觸景傷情，前不久終於到店裡給女兒驚喜，「優優學習她二舅生前最愛的咖啡事業，而且也很開心的工作，看著真的真的很欣慰。」

方文琳前陣子到泰國旅遊。取自臉書

方文琳和優優先前曾在金鐘劇同台演出，近期則在台視八點檔《生生世世》客串飾演方文琳的學生時期，新戲預計農曆年後播出。優優學習表演、舞蹈等課程，方文琳鼓勵女兒勇敢追求夢想，但不一定是成為藝人，會不會入行這件事，方文琳抱持隨緣態度，「小孩快樂最重要」，她不會給女兒壓力。

方文琳（中）與林千鈺（右）、胡佩蓮在泰國的飯店內游泳。取自臉書

方文琳這1年來跟著本藏師父學習佛法並皈依，拍戲累了、心煩就會到精舍聽經修心，「學習坦然面對並接受一些事情的發生，也珍惜出現在身邊每一個人」。現在孩子大了，她懂得過自己的生活，前陣子和林千鈺到泰國找好友胡佩蓮敘舊，還和姊妹淘一起游泳，開心自在。

方文琳近日到江蘇無錫靈山大佛朝聖，她笑稱自己是「抱佛腳」。取自臉書

方文琳已有4年路跑經驗，很多人說她下個目標是三鐵，方文琳說對於在湖、海游泳仍有恐懼，「但我也不鐵齒說不可能，有想就學，有願就做，願有多大、力就有多大」。她今年完成全馬，還跟著哥哥爬山，兄妹倆明年3月將挑戰海拔4000多公尺、東南亞最高的沙巴神山，展現不服輸女力精神。

(中時 )