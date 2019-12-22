基隆市讀經學會於22日上午辦理小狀元經典會考，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉也到場為塑造書香洋溢的優質基隆教育站台，她指出，教育、文化透過與正確的歷史結合，將得以永續留存。（吳康瑋攝）

基隆市讀經學會於22日上午辦理小狀元經典會考，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉也到場為塑造書香洋溢的優質基隆教育站台，她指出，教育、文化透過與正確的歷史結合，將得以永續留存。（吳康瑋攝）

基隆市讀經學會於22日上午辦理小狀元經典會考，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉也到場為塑造書香洋溢的優質基隆教育站台，她指出，教育、文化透過與正確的歷史結合，將得以永續留存。（吳康瑋攝）

為發揚優良傳統文化，基隆市讀經學會於22日上午辦理小狀元經典會考，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉也到場為塑造書香洋溢的優質基隆教育站台，她指出，教育、文化透過與正確的歷史結合，將得以永續留存。

宋瑋莉指出，台灣生育率年年降低，所以如何教育下一代及傳承博大精深的中華文化，便是當務之急，現場出席的百名師生重現中華五千年歷史中的「考狀元」更是讓她感動萬分，她強調，自己也是基隆在地的一名母親，教育下一代的義務也是她最重視的，並痛批蔡政府推出錯誤的「台獨」教育課綱，把中華文化一刀斬斷，她表示，待她上任後，一定會積極推動將課綱改回來，喚回下一代對中華民國的記憶。

宋瑋莉受訪時表示，許多下一代的孩子以為國名是「台灣」，被蔡政府壟斷而忘卻自己是身在「中華民國」，更有許多孩子，提到中華文化，就認為是古老、呆板的，她強調，當政府率先否定中華文化時，社會就開始步入停滯期，而留給下一代將只剩迷失跟混亂，她更大力質疑政府推動台獨課綱，「讓孩子一生下來就充滿疑惑，真的會是家長們想看到的嗎？」，並呼籲在地的家長，將政黨票投給9號中國國民黨、總統票投2號韓國瑜，基隆立委選2號宋瑋莉，才能真正把中華文化、歷史給補回來，帶給下一代正確，不會迷惘的未來。

(中時 )