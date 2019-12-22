無黨籍宜蘭縣立委參選人黃定和今天（22日）競選總部成立，宜蘭縣副議長陳漢鍾現身力挺，他表示，與黃定和都是宜蘭縣議員，去年選副議長時獲得黃的支持，基於同事情誼，也欠他一份情，盼鄉親讓無黨無派的黃定和進入國會。

宜蘭縣立委選戰6搶1，呈現民進黨陳歐珀、國民黨呂國華、無黨籍黃定和3人捉對廝殺局勢，黃定和成立競選總部，除陳漢鍾外，議員林錫明、宜蘭市代會主席林智勇、壯圍鄉代會主席詹旺彬等人也現身競總成立大會。

無黨籍的陳漢鍾與國民黨張建榮曾搭檔選副議長，首次搭檔時，黃定和的副議長選票沒投給陳漢鍾，以致陳落選，去年黃定和將選票投給陳，讓陳漢鍾認為欠他一份情，因此決定上台助講，希望鄉親能將黃定和送進立法院，讓黃定和為宜蘭打拚。

黃定和細數擔任立委的政見，強調下屆立委要很用心、很打拚，以鐵路高架為例，縣府要自籌56億元，對財政負擔大，擔任立委後會爭取由中央全額負擔。他坦言，這次選舉很艱難，但他會將藍綠放兩邊，民意擺中間，做事會不分藍綠、拚出效率。

(中時 )