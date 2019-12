蔡英文總統「論文門」追查有新進展了?美國台裔教授林環牆和資深媒體人彭文正等學者團追查「論文門」多時,林環牆昨表示,追查論文學者群繼續深入追查蔡論文弊端,有兩大新發現,且其中一個是向LSE校方查證獲得回信的資訊。且據學者團調查,英國倫敦大學並沒有存放畢業生的學位證書影本,這個事實已明確地說明於英國校方的網頁。

林環牆昨(21日)上午在臉書發文指出,他認為,國際金流是蔡英文論文門的最後一層面紗,3000萬台幣的匿名捐款,有可能僅是浮出水面的冰山一角。蔡英文論文門會不會也類似2011年的格達費論文醜聞?而涉及英國校方某一層級收受台灣方面的「賄款」?在此呼籲台灣檢調應有所警覺與行動。

林環牆說,我們(追查論文學者團)最近取得的關鍵證據不只一樁。調查又有新的進展:

第一、 LSE的資訊與紀錄經理(Information and Records Manager) Rachael Maguire,在回覆關心台灣事務的自由撰稿人Michael Richardson的一份電郵裡清楚地表示,蔡英文當年在LSE的博士論文口試(英國稱為“viva”)是1983年10月16日。但是經我們的仔細查證, 「這個口試日期(1983.10.16)竟然是星期日!」

而星期日有甚麼問題呢?林環牆解釋,星期日是絕大多數歐美國家上教堂做禮拜的日子,幾乎沒有人會到學校上班。博士口試是不可能安排在星期日!因此,學者團幾乎可確定LSE校方正杜撰論文門的一個後續劇本,以期掩護蔡英文36年來的行騙惡行。當然,英校方可能會說那是筆誤,同時再瞎掰另一個口試日期。

林環牆並強調,他的說法絕非道聽塗說,他在取得Michael Richardson本人的同意後,附上「LSE資訊與紀錄經理的電郵」,以資證明1983年10月16日是口試日期的英國校方說法。

「為了進一步証實,學者團調查取得倫敦大學學位產製室(Diploma Production Office)Ms. Ronnie Pereira 回覆電郵指出:

“Please note, we do not provide scan copies of award certificates for reasons of security and the prevention of fraud.」

林環牆細心解釋上面這段話意思是:「請注意,基於安全與防範詐騙,我們不提供所頒發證書的掃描拷貝版。」很顯然,Ms. Ronnie Pereira的「不發放拷貝版」的說法與倫敦大學網頁說「沒有存放證書影本」的強調是相符一致的。換言之,蔡英文的1984博士證書影本,究竟從何而來,是另一個醜聞的破口,但總統府怎麽敢成為共犯結構的一環?

他也說,基於保護相關人士與方便後續調查,他們暫時不揭露Ms. Ronnie Pereira的電郵影本。

第二、記得今年9月4日總統府說他們曾向英國校方取得一份1984年頒發給蔡英文的原始博士證書的影本(如附),並已於同日伴隨其他可疑文件公開展示。然而,根據學者團的調查,英國倫敦大學並沒有存放畢業生的學位證書影本,這個事實已明確地說明於下面英國校方的網頁。

最後,林環牆等學者團們再次質疑,論文門醜聞的證據已是十足充分,蔡英文還有什麼誠信與誠實可言?

(中時電子報)