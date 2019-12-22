國民黨總統候選人韓國瑜今馬不停蹄，來到台北市幫各區立委輔選。（游念育攝）

2020總統立委大選將至，國民黨總統候選人韓國瑜今馬不停蹄，早上接連到霞海城隍廟、淡水關渡宮參拜輔選，緊接著趕到台北農產運銷公司參加「台灣福州十邑同鄉總會年會」，現場包含前台北市長郝龍斌、立委候選人林奕華、蔣萬安、林郁方、費鴻泰等人，都到現場拉票。現場氣勢高昂，會員忘情高喊「韓國瑜凍蒜！國民黨勝利！」。

同鄉會員看到韓國瑜本人來到現場，紛紛搶著握手拍照，主持人還教大家投票的口訣，要大家記住「九二共識」，政黨投給9號國民黨，總統投給2號韓國瑜。

另外，連江縣立委候選人陳雪生面對選情不敢鬆懈，力拚連任，這次連江縣立委形成5搶1的局勢，曾為國民黨籍的曹爾忠加入選戰，陳雪生可能面臨選票瓜分的危機，而民進黨派出年輕選降李問出征，盼能吸引年輕族群選票。

韓國瑜說致詞時說，這是他卸任總經理後，第一次回到北農，三年前曾和台北市長郝龍斌一同在這裡吃飯，當時郝龍斌也是自己直屬的長官。韓還說，「搶了菜攤、丟了江山」民進黨是吃緊弄破碗，菜攤指的就是這裡，事隔三年多回到這裡內心百感交集，看到過去的同事也感到很窩心。

韓也誇獎，福州自古多才子，大家都知道文風最盛，福州同鄉會在每個領域都有傑出的表現，而金門同鄉會的人才更是遍布整個全世界，包含東南亞國家都有金門的成功人士，光福建一個小小的金門縣就有這麼多人才，整個大福州地區不知道培養了多少人才。

韓國瑜指出，台灣在世界地圖上占萬分之三非常的小，中華民國把2300萬人緊密的團結在一起，2020年1月11日的選舉非常的重大，意義深遠，台灣不能再這樣下去，一定要投下神聖的一票。

(中時 )