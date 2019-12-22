花蓮空軍第5戰術混合聯隊驚傳性侵醜聞。一名陳姓上士班長執勤時藉機邀女兵妙妙（化名）飲酒，竟趁其喝醉身體不適之際伸出狼爪。妙妙向法官表示，自己遭性侵後壓力大到得了創傷症候群，而且女同志身份讓她更難接受被男人侵犯，覺得超噁。地院依妨害性自主叛陳男3年8個月徒刑，全案可上訴。

去年6月時花蓮空軍一架F-16戰機於基隆失事，基地同仁正為黑盒子好不容易尋獲歡欣之際，陳男竟藉此邀妙妙在辦公室喝酒慶祝，並要求一定要喝，妙妙飲酒後身體不適，陳男拉出一旁床舖供其休息。不料陳男竟心生歹念性侵妙妙。

過程中妙妙不斷大喊著「你要幹嘛！」、「可以不要這樣子嗎？」，並以手推開陳男，但陳男孔武有力，在妙妙掙扎反抗之下仍性侵得逞。事後妙妙向警方報案告上法院，陳男竟稱妙妙同意按摩，並在徵詢意見下親吻與愛撫，且值班台尚有同仁，若非自願為何不求救，可見兩人是合意性交。

妙妙表示，當時值班同仁也是男性，深怕兩人將事件蒙蔽才沒有求救，而自己是女同志，從來沒有與男生交往、更遑論發生關係，事發後身心受創，經醫院診斷後確認是「創傷症候群」，對陳男之舉表示「很噁！」。

法官表示，陳男因一己私慾漠視妙妙性自主權，且缺乏反省能力，矢口否認犯行，絲毫無後悔與彌補之心；考量陳男大學畢業教育程度、目前無業、幫忙家中務農，須扶養3名子女生活狀況，判處3年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )