余湘參訪永信福利基金會附設心佳社區長照機構，由基金會執行長趙明明陪同。（陳淑娥攝）

親民黨副總統候選人余湘22日到台中參訪永信長照機構，針對綠營狂打韓國瑜是落跑市長，她受訪時表示，陳菊也落跑過，民進黨不能用雙重標準要求，他們也過不了關，應該把心力查私菸、慶富等弊案。

余湘指出，民進黨不能用雙重標準要求，陳菊也落跑過，其實，民進黨現在對藍營很多爭議，如果放在綠營身上評估，他們自己也過不了關，應該把心力去查像私菸案、慶富案等弊案，應該要花一些時間檢討一下自己。

余湘說，韓國瑜在選高雄市長時，她還要求許多朋友，一定要回高雄投票給他，他才做兩個多月，就被拱去選總統，可能他也覺得被拱了，然後就想要出來。

余湘強調，韓國瑜應該要好好在高雄，做滿4年，再考慮出來競選總統，下一次再蓄勢待發，這樣機會可能比今年還要來得更好。

余湘參訪永信福利基金會附設心佳社區長照機構，由基金會執行長趙明明陪同，余湘指出，她一直關懷弱勢，像永信福利基金會類似機構，最需要是人力，所以產學合作很重要。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )