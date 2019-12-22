法國各地民眾今天紛紛展開耶誕假期的行程，不過由退休金改革引發的全國大罷工絲毫沒有讓步的跡象，列車紛紛取消，路上塞滿車潮，挑戰眾人神經。

法新社報導，政府和工會領袖本週的談判未能緩解僵局後，罷工行動在耶誕假期期間休兵的希望從而破滅。法國國家鐵路公司（SNCF）警告，假期期間的交通會被「嚴重打亂」。

法國國家鐵路公司表示，他們對於讓85萬名購票民眾週末能順利上路的目標依舊不變，但班次僅達平常的一半。

要從北部港鎮勒哈佛（Le Havre）南下850公里至老家土魯斯（Toulouse）的民眾伊布貝（Jeffrey Nwutu Ebube）表示：「我很氣，這場罷工實在讓人受不了…政府必須做點什麼才行。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天深夜呼籲示威者懷抱「負責任的精神」，並「從公共利益的觀點思考來迎向勝利」。

正在訪問西非國家象牙海岸的馬克宏，在商業首都阿必尚（Abidjan）與象國總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）舉行記者會時表示：「罷工行動是正當的，也是受憲法保障的，但我認為一個國家有些時刻，為了尊重家庭和家庭生活，暫時休兵也是一件好事。」

馬克宏擬大幅修改退休金制度，包括廢除法國國鐵等單位員工的特別制（special regimes），引發迄今2週的全國大罷工，癱瘓火車運輸。

儘管部分工會呼籲佳節期間暫停罷工，多個鐵路員工團體仍持續在民眾準備啟程展開假期之際，持續停工。

(中央社)