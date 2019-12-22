本周播出的《綜藝大集合》來到苗栗市，回家鄉的他要與鄉親痛快玩一下遊戲，沒想到竟有高齡82歲的阿嬤表示要挑戰胡瓜，他高興說：「回到苗栗，觀眾都特別熱情，連阿嬤都想出來跟我玩遊戲，既然如此，我們也要送阿嬤獎金。」阿翔詢問：「瓜哥要玩什麼遊戲？」胡瓜講解：「就玩個貓捉老鼠的遊戲，我來當老鼠，阿嬤當貓，讓阿嬤來抓我。」

胡瓜（右）努力掙扎。（民視提供）

沒想到阿翔笑說：「人家阿嬤82歲，你叫人家追你，會不會太困難了？」胡瓜笑回：「不然再加一個阿嬤，2個抓一個！範圍限制在9塊地墊，在20秒內阿嬤要抓到我，還要脫掉鞋子才算贏！」遊戲中，2位阿嬤來勢洶洶，呈現左右包圍夾擊胡瓜，他縱身一躍想從中間逃跑，竟直接被阿嬤「撲倒在地」，接著胡瓜不斷扭動身軀，想盡力拖延時間，最後時間結束，胡瓜仍保有一隻鞋子，也讓阿嬤氣憤不過直接拍打胡瓜屁股直呼：「鞋帶綁那麼緊幹嘛？」

胡瓜氣喘吁吁直喊：「原本我還以為用跑的就逃得掉了，沒想到阿嬤們這麼厲害，還好我鞋帶綁夠緊。」阿翔一旁狂笑說：「瓜哥跑不過就算了，叫人家脫你鞋子還把綁鞋綁超緊，出這種大絕招。」最後胡瓜依然頒發獎金給阿嬤並說：「我們重點還是要讓老人家開心，玩遊戲也認真努力，謝謝鄉親這麼大力支持。」

(中時 )