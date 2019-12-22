藤田妮可明年將推首本寫真集。(圖／翻攝自IG)

藤田妮可解放，挑戰出道以來最大尺度。(圖／翻攝自東網)

日本混血女模藤田妮可（藤田ニコル），因父親是俄羅斯及波蘭混血、母親是日本人，讓她擁有如洋娃娃般的精緻五官，憑著可愛儍大姐形象走紅，讓她成為綜藝節目常客，今年是她出道10周年，她一改甜美形象，推出首本寫真集，挑戰出道以來最大尺度。

藤田妮可明年2月將推出首本寫真集，日前也特地飛往峇厘島拍攝，在大自然下破尺度解放，上空躺沙灘，美乳和蜜桃臀一覽無遺，另外她穿上背心式高衩衣，一邊肩帶拉下，她用單手遮住重點部位，不過渾圓半球仍看光，火辣程度破表，讓粉絲全暴動。

藤田妮可身材火辣。(圖／翻攝自IG)

(中時電子報)