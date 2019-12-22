于冠華近日獲得新北市政府動保防疫處舉辦的金狗盃詞曲創作獎第1名，獲3萬元獎金，是50年來第一次拿到第1名殊榮。他今（22日）開心透露，過去參加原創比賽歌曲都是自己唱，作者用自己的名字，這一次Damo是女兒優優演唱，他也以媽媽的名字「張明珠」當作他的筆名，沒想到得到第1名，女兒和媽媽真的是他的貴人也是福星。

他過去常參加各種創作比賽，像是文化部一年一度的原創大賽，曾入圍10強2次，但沒拿過前3名，參加旺旺孝親獎詞曲創作大賽2次也沒入圍。這次他找女兒「獻聲」、媽媽「獻名」，沒想到獲獎。他說，曾在一次比賽後聽到他和另一個參賽者都是第3名，後來他落榜是因評審決定要給新人機會，「我就想應該給老人才對，因為我們的機會一天比一天少」。

于冠華開心領獎。取自臉書

他坦言年輕時，表現機會不多，大大小小比賽也從沒拿過第1名，自己沒有特別優異成績和演藝成就，印象最深刻是僅在1999年代表台灣參加亞洲音樂嘉年華比賽拿了第3名。這次活動主題要傳達給毛小孩一個家，他創作的歌名為〈毛小孩的心聲〉，以第一人稱為狗兒發聲，動保處人員聽了很感動，表示希望推動這首歌製作成單曲，也有望拍微電影。

優優外型清新。取自臉書

于冠華3年前再婚，他和前妻方文琳育有2個女兒，大女兒今年大學畢業，小女兒念大二，「好不容易苦盡甘來，現在是享福的時候」。他10年前在烏來老家買2塊地蓋房及經營餐廳，借貸約2000多萬，直到前2年才還清，「人生負了好久，終於變正了，現在開心過生活，把媽媽、老婆照顧好最重要」。

于冠華和大女兒優優感情很好。取自臉書

現在生活美滿順利，他自我揶揄不能就此當個大叔，看到在美國當電音DJ的侄女非常優秀，加上金曲獎新人輩出，激勵他在創作路上往前邁進，他與鼓手Allen、吉他手麥可等人合組「玩美天團」到PUB駐唱，未來也希望有機會推出專輯。

優優有意出道，他曾和女兒分享「紅跟不紅都很痛苦」的經驗談，「我會問她『妳準備好了嗎』？這條路有很多磨難，我當然希望她經得起考驗，自己也要有本事才有機會往上爬，更要有強心臟」，提點女兒把星二代的壓力化為助力，能善用父母資源最重要，也盼女兒找到有緣的經紀人領她入行。

(中時 )