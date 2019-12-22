前總統馬英九送上馬到成功匾額，預祝蔡育輝勝選。(莊曜聰攝)

親綠的台南市議員趙昆原也現身力挺蔡育輝。(莊曜聰攝)

多位同黨市議員都到場替蔡育輝站台。(莊曜聰攝)

現場湧入數千支持者，場面熱烈。(莊曜聰攝)

國民黨台南市第一選區立委候選人蔡育輝22日在新營成立競選總部，請來前總統馬英九站台輔選，馬英九贈送匾額，希望蔡育輝「馬到成功」。國民黨台南市黨部主委謝龍介、台中市副市長陳子敬上台助講，特別的是被視為親綠的無黨籍議員趙昆原也現身力挺，呼籲支持者票投蔡育輝，蔡育輝則喊出「換人做做看」，希望替國民黨在台南溪北地區拚出一席立委。

台南市立委第一選區藍綠對決的態勢較為明顯，雖然基本盤被認為是綠大於藍，但經過一段時間整合，國民黨候選人蔡育輝急起直追，與民進黨候選人賴惠員的差距已追近，雙方呈現膠著局面，也被視為國民黨要突破南市零立委的重要戰區之一。

前總統馬英九繼日前陪同蔡育輝到鹽水掃街拜票後，再次南下站台輔選，他火力全開，批蔡政府施政不力，經濟、綠能政策搞不定，反滲透法通過會讓台灣變成「特務國家」等，要選民下架民進黨，並送給蔡「馬到成功」匾額預祝勝選，並呼籲政黨票投給國民黨，還打趣說投票時只要想到他的名字就不會忘，炒熱氣氛。

藍營在第一選區整合地方勢力頗有成效，向來被視為親綠的無黨籍市議員趙昆原也現身替蔡育輝站台，他說政治上沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人，雖然兩人曾經不和，但對蔡的問政跟人品他給予肯定，因此願意力挺，他也呼籲支持者積極拉票，才有勝選機會。

蔡育輝表示，台灣實行民主政治多年，選贏的人執政、選輸的人監督天經地義，民進黨在台南市執政已經20多年，縣市合併也已經接近10年時間，溪北地區人口流失、建設寥寥可數，民眾已經給過民進黨機會，這次要「換人做做看」

(中時 )