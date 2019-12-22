行政院副院長陳其邁到嘉義市為民進黨嘉義市立委候選人王美惠助選。（張毓翎攝）

行政院副院長陳其邁與前嘉義市長涂醒哲等人陪同王美惠到東市場徒步拜票，支持者爭相合照。（張毓翎攝）

行政院副院長陳其邁與前嘉義市長涂醒哲等人陪同王美惠到東市場徒步拜票。（張毓翎攝）

隨後2人登上一台戰車，在市區各個大街小巷，車隊掃街拜票。（王美惠競選總部提供／張毓翎嘉義傳真）

蔡英文總統日前宣布大南方計畫，卻獨漏嘉義市，行政院副院長陳其邁表示，產業發展須中央和地方合作，產業發展地方也要有想法，中央再全力配合；另外，地方盼中央負擔鐵路高架化自籌款一事，陳其邁說，選後中央會再通盤考量，將中央可負擔的經費程度，及嘉義市財政狀況，全力解決地方財政分擔。

陳其邁22日到嘉義市為民進黨嘉義市立委候選人王美惠助選，他大讚王美惠是推動台灣民主運動，為民前鋒的精神，她種種表現，未來一定是立法院為民喉舌的「大聲公」。

王美惠說，副院長這次來到嘉義，就是認同她過去政績及未來政見，讓她信心大增，感謝副院長百忙之中抽空來力挺，未來她會更加努力打拚。

媒體提問大南方計畫未列入嘉義市，陳其邁說，嘉義市擁有豐富觀光資源和人文歷史，如何將其蛻變成適合移居的城市，再加上智慧觀光，不管市長是不是民進黨，中央都會與市長黃敏惠共同合作。

另黃敏惠主張中央須負擔地方鐵路高架化自籌款38億元，陳其邁說，地方在市政或重大建設的推動，中央政府會基於財政收支的劃分，或地方財政情況納入檢討，鐵路高架化是中央對地方的支持，無論如何，都會全力解決財政困難。

陳其邁一早抵達王美惠競選總部，受到現場民眾熱情歡迎，聯訪結束後他與前嘉義市長涂醒哲等人陪同王美惠到東市場徒步拜票，向沿路鄉親握手、問早，隨後2人登上一台戰車，在市區各個大街小巷，車隊掃街拜票。

(中時 )