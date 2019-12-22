賽揚獎左投「大鬍子」凱寇(Dallas Keuchel)找到新東家！芝加哥白襪以3年5550萬美元把他納入先發輪值，平均年薪1850萬美元，還包含第4年有條件的自動續約，好一個耶誕大禮。凱寇是正月1日出生的，這也可當成他32歲的生日禮物。

凱寇上季季外推掉合格報價(1790萬美元)另覓長約卻乏人問津，不得已暫棲勇士，本季19場繳出8勝8敗、3.75自責分率，證明他還是當年那位凱寇。今年十月，美聯太空人、國聯國民各以3位強投掃平群雄，讓先發投手行情看漲。其實凱寇去年自責分率3.74、累積200局的數據，不巧碰上市場寒冬才被晾到開季(1300萬美元簽勇士)。

如果凱寇在合約的最後兩年都投滿160局，可獲得第4年自動續約(1850萬美元)，合約總值上看7400萬美元，他生涯的紀錄是單季232局。凱寇的經紀人是前陣子連簽兩個破紀錄肥約的波拉斯(Scott Boras)，波拉斯今年冬天可謂滿載而歸。

上季處於全聯盟最爛的美聯中區，白襪仍被雙城與印地安人壓著打，於是季外4年7300萬美元怒買明星捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)，還有500萬美元買左投岡札勒斯(Gio Gonzalez)。白襪投捕大升級，希望新球季不要再被欺負了。

(中時電子報)