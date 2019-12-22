立委候選人楊瓊瓔一早馬不停蹄拜票，到傳統市場和攤商搏感情。（楊瓊瓔競選辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

今天是冬至，台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔一早馬不停蹄拜票，她先在潭水亭觀音廟內上香，隨後到傳統市場和攤商搏感情；楊瓊瓔說，她們沒有龐大競選經費買廣告，靠的是堅強意志力及決心，用雙腳走遍選區每個角落。

楊瓊瓔在市議員賴朝國及地方人士陪同下，先在潭水亭觀音廟內上香，向現場參拜民眾說吃湯圓就多一歲、長智慧，祝大家新的一年團團圓圓，接著和志工們到旁邊傳統市場掃街拜票，跟攤販及上街買菜的民眾搏感情爭取支持。

楊瓊瓔說，她們沒有龐大競選經費買電視媒體廣告，靠的是堅強意志力跟決心，用雙腳走遍選區每個角落，用最大誠心誠意，握住每位鄉親的手尋求支持。也因此感動無數選民，稱讚楊瓊瓔是這次立委選舉當中，最勤勞及最務實的候選人。

楊瓊瓔表示，看到民眾搶著買湯圓，想到湯圓那麼飽滿、那麼晶瑩剔透、那麼圓滿，就像一個女人在家裏一樣，她其實也扮演非常重要角色。楊瓊瓔強調，「一個快樂的女人，才有快樂的小孩，才有快樂的家庭，這個社會才能穩定、和諧」，這是她們最深、最大期待，她也承諾會照顧婦女、兒童權益，讓台灣社會「明天會更好」。

賴朝國及里長黃聖明說，楊瓊瓔擔任立委及副市長，任內替里民、市民爭取很多權益，希望鄉親給予肯定、支持，讓楊瓊瓔再度進立法院，向中央爭取更多預算，讓潭子區有更好建設。

楊瓊瓔沿路一一向攤販、商家懇託，仔細握過每一雙手，與民眾寒暄話家常，有多攤商老闆放下手邊工作直奔而來，送菜頭、大蒜、肉粽，祝凍蒜、包中；還有父母牽著孩子喊加油比6號，都讓楊瓊瓔特別欣慰與感恩。

(中時 )