近年將事業、生活重心都移往中國大陸的前「女F4」劉樂妍，過去多次表態自己「心向祖國」的心意，因言行風格與資深藝人黃安類似，因此有「女版黃安」暱稱，而今她又發文數落台灣物價、生活品質不如對岸，甚至不解為何有人不願統一，直嗆台獨「是要有多賤有多賤」。

劉樂妍今早在臉書po文，表示自己回台10天都沒捨得花錢買水果，一回到大陸就跟毛小孩吃水果吃到飽，盛讚「甘肅的蘋果真的是又大又甜又好吃，重點是，還便宜到跌倒！ ！」，反觀是她在台灣，位於雙連捷運站的住處附近，菜市場賣蘋果一顆要價人民幣10塊起跳(約台幣42元)，她覺得貴，「我怎麼可能拿起來讓小狗吃到飽呢？」。

劉樂妍盛讚對岸的水果不分種類都很便宜「我們小狗都吃得起」、「我都隨便他們(小狗)吃，因為咱們買得起」，直呼台灣收入低、消費高、工作機會少兼生活品質差，納悶：「有時候我真的是不能理解，為什麼那些台獨，不願意統一呢？」，還說過去住台北，一個夏天的生活用電高達6千台幣，「在大陸，儲值1000人民幣的電，我感覺用好久哦！」，還經常被櫃檯人員勸不用再儲值，她因此覺得大陸物價低廉。

劉樂妍藉此向台灣網友喊話：「如果統一的話，我們就可以用到這麼便宜的電，可以吃到這麼便宜的水果，搞不好淘寶台灣都包郵了」，反過來說台灣人很奇怪，「這種日子，到底有什麼好過的啊？統一多好呢！」，也說不懂台獨的思維，痛罵「真是要有多賤有多賤」。

(中時電子報)