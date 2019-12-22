台中市第四選區立委候選人張廖萬堅（右二起）今早在桃園市長鄭文燦陪同下前往水湳市場拜票，沿途攤商主動贈送蒜頭、蘿蔔、鳳梨，祝福抽到6號的張廖萬堅六六大順。（盧金足攝）

桃園市長鄭文燦（左）稱讚立委候選人張廖萬堅認真、優秀，希望選民支持3號蔡英文總統、6號張廖萬堅立委，政黨票投14號民進黨。（盧金足攝）

台中市第四選區（西屯、南屯區）立委候選人張廖萬堅22日上午在桃園市長鄭文燦陪同下到水湳市場掃街拜票，民眾反應熱絡紛紛主動要求握手、合照，許多攤商贈送蒜頭、蘿蔔

、鳳梨，祝福張廖萬堅連任；鄭文燦稱讚張廖萬堅是非常認真、優秀的立委，希望選民支持3號蔡英文總統、6號張廖萬堅立委，政黨票投14號民進黨。

張廖萬堅今早在鄭文燦陪同下，先至大福福德祠上香祈福後，前往水湳市場拜票，民眾反應熱情紛紛主動要求握手、合照，大喊凍蒜。沿途攤商主動贈送蒜頭、蘿蔔、鳳梨，祝福抽到6號的張廖萬堅六六大順，帶來好彩頭、旺旺來、順利連任凍蒜！

鄭文燦三度力挺張廖萬堅，這是繼上個月中參訪文昌公廟、月底張廖萬堅立委競選總部成立大會後，第三度到台中替張廖萬堅助選。

鄭文燦說，張廖萬堅與他都很熱愛運動，尤其是棒球，關心教育文化，任內替台中市爭取超過60項的校園建設及改善運動環境，讓孩子們有更好的學習環境。希望選民明年1月11日能站出來，堅定支持最優秀的立委張廖萬堅。

張廖萬堅表示，西南屯是發展，與桃園一樣，都是進步非常快速的區域，外來人口多，年輕選民也多，重視形象與專業，他與市長鄭文燦一樣，都是不分黨派、認真做事，分獲評鑑為第一名的市長與優質立委，在藍大於綠的選民結構中，選情逐漸回穩，有信心成功連任。

(中時 )